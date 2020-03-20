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Названы лучшие средства для повышения иммунитета во время эпидемии коронавируса

защита от коронавируса

Крепкий иммунитет позволяет отразить атака вирусов, и существуют особенно эффективные средства для этого. Лучшими названы витамины D, С, антиоксиданты и другие.

Как сообщает MedikForum.ru, ссылаясь на британского врача Майкла Барниша, чьи рекомендации опубликовало издание Express, во время эпидемии коронавируса важно использовать все возможности, чтобы не стать очередной жертвой заражения. В частности, повышать иммунитет.

Вот лучшие средства для этого.

Витамин D. Его недостаток ослабляет защитные функции иммунной системы. Во время эпидемии коронавируса следует увеличить потребление яиц, грибов, жирной рыбы. Также важно получать достаточно солнца – для этого нужно по возможности проводить на улице по 15-20 минут в день.

Витамин С. Хотя нет научных доказательств того, что его потребление останавливает распространение коронавируса, клинические испытания, идущие в настоящее время, высоко оценивают эффективность данного средства. Для повышения иммунитета нужно есть больше необработанных фруктов, овощей.

Антиоксиданты. Являются лучшим средством нейтрализации токсинов, свободных радикалов, способных разрушать клетки организма. Доктор Барниш советует принимать коэнзим Q10 или альфа-липоевую кислоту. Кроме того, налегать на продукты с высоким содержанием бета-каротина, селена, ликопина:
  • морковь
  • помидоры
  • шпинат
  • абрикосы (курага)
  • постное мясо
  • цельное зерно
  • листовые зеленые овощи
  • брокколи.
Электролиты. Представляют собой крошечные заряженные частицы, которые необходимы для нормального функционирования иммунной системы. Для их получения полезно принимать добавки магния, есть бананы.

Помимо того, одним из лучших средств повышения иммунитета является исключение из рациона продуктов и напитков, активизирующих воспалительные процессы. К ним относятся прежде всего изделия глубокой переработки, содержащие много сахара, трансжиры, алкоголь.

Очень важно контролировать потребление насыщенных жиров в виде сыра, красного мяса, а также жареных до появления корочки блюд.

Еще один пункт – избегание курения и чрезмерной физической активности. Эти два фактора, как и предыдущие, сильно истощают иммунную систему.

Ранее портал MedikForum.ru писал о мифах на тему защиты от коронавируса.
Теги : коронавирус, иммунитет
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