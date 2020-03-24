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3 ягоды, которые можно смело употреблять на кетодиете

Ягоды разрешенные на кетодиете
Кетодиета в последнее время становится все популярнее и популярнее. Для нее характерно низкое потребление углеводов, высокое потребление жиров и умеренное белков. Чаще всего рекомендуется ограничиваться 20-50 граммами углеводов. Это заметно влияет на количество употребляемых овощей, фруктов и ягод. Но есть и дружественные диете варианты.

Арбузы

Многие уверены, что арбузы запрещены при кетодиете. Однако в 100 граммах содержится около 8 г углеводов и 0,5 грамма клетчатки.

Эта огромная ягода также богата витамином С и калием. Арбуз содержит и ликопин, растительное соединение, которое уменьшает повреждения клеток.

Помидоры

Многие удивятся, но помидоры, обычно выкладываемые в отделе овощей, технически являются ягодами. В 100 граммах продукта обнаруживается всего 3,7 г углеводов и 2 грамма клетчатки.

Помидоры богаты полезными соединениями, в том числе ликопином, бета-каротином и нарингенином.

Клубника

В клубнике немного углеводов, но при этом много клетчатки. В 100 граммах содержится 8 г углеводов, как и в арбузе, а вот клетчатки целых 3 грамма. Кроме этого, клубника богата витамином С, фолатом и марганцем. 
Теги : кетодиета, ягоды
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3 ягоды, которые можно смело употреблять на кетодиете
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