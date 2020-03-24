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Тройка упражнений со своим весом, от которой стоит отказаться

Планка малоэффективна и может усиливать боль в спине
Упражнения с собственным весом могут быть идеальным домашним вариантом. Однако не все они так эффективны, как может показаться. При этом неправильная техника выполнения чревата травмами. Джефф Кавальере, основатель Athlean-X, рассказал от каких упражнений стоит отказаться.

Отжимания от скамьи

Данное упражнение помогает эффективно нагружать головку трицепса, но одновременно с этим может оказывать давление на плечевой сустав. Кавальере рекомендует разворачивать пальцы рук от себя, чтобы снизить нагрузку с плеч.

Планка

По мнению Кавальере, это упражнение сильно переоценивают, поскольку оно не дает достаточной нагрузки для укрепления торса.

Он добавляет, что планка может ухудшать боли в спине и провоцировать плохую осанку. Лучше заменить ее на обратный вариант.

Борцовский мостик

Кавальере называет это упражнение дробилкой.

«Мы сталкиваемся с невероятным сжатием шейного отдела позвоночника, лишь переходя в положение для выполнения упражнения», - отмечает он.


Для безопасного наращивания шейных мышц он рекомендует сосредоточиться на изометрических упражнениях.
Теги : планка, физические нагрузки, упражнения
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