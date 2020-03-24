Тройка упражнений со своим весом, от которой стоит отказаться

«Мы сталкиваемся с невероятным сжатием шейного отдела позвоночника, лишь переходя в положение для выполнения упражнения», - отмечает он.

Упражнения с собственным весом могут быть идеальным домашним вариантом. Однако не все они так эффективны, как может показаться. При этом неправильная техника выполнения чревата травмами. Джефф Кавальере, основатель Athlean-X, рассказал от каких упражнений стоит отказаться.Данное упражнение помогает эффективно нагружать головку трицепса, но одновременно с этим может оказывать давление на плечевой сустав. Кавальере рекомендует разворачивать пальцы рук от себя, чтобы снизить нагрузку с плеч.По мнению Кавальере, это упражнение сильно переоценивают, поскольку оно не дает достаточной нагрузки для укрепления торса.Он добавляет, что планка может ухудшать боли в спине и провоцировать плохую осанку. Лучше заменить ее на обратный вариант.Кавальере называет это упражнение дробилкой.Для безопасного наращивания шейных мышц он рекомендует сосредоточиться на изометрических упражнениях.