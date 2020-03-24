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Как правильно выбрать положение для сна

Как выбрать позицию для сна
Положение во сне – индивидуальная вещь, для каждого своя. Чаще всего люди спят на боку, спине или животе или в комбинации этих положений. Если вы столкнулись с храпом, изжогой или другими проблемами, пришла пора пересмотреть позицию для сна.

Сон на боку

Одно из лучших положений при сильном храпе – сон на боку. Такая позиция также помогает при изжоге, кислотном рефлюксе и несварении. Если появляется боль в спине или бедре, положите небольшую подушку между коленей.

Сон на животе

Сон на животе оставляет дыхательные пути открытыми, поэтому храп маловероятен. Однако такое положение не подходит, если болит шея или поясница.

Сон на спине

Страдающим от болей в пояснице и сонного апноэ не рекомендуется спать на спине. Если таких проблем нет, то позиция может быть полезна для позвоночника за счет равномерного распределения нагрузки. Но важно при этом иметь достаточно жесткий матрац. Сон на спине также полезен при кислотном рефлюксе.
Теги : сон, храп, апноэ во сне, боль в пояснице
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