Как правильно выбрать положение для сна

Положение во сне – индивидуальная вещь, для каждого своя. Чаще всего люди спят на боку, спине или животе или в комбинации этих положений. Если вы столкнулись с храпом, изжогой или другими проблемами, пришла пора пересмотреть позицию для сна.Одно из лучших положений при сильном храпе – сон на боку. Такая позиция также помогает при изжоге, кислотном рефлюксе и несварении. Если появляется боль в спине или бедре, положите небольшую подушку между коленей.Сон на животе оставляет дыхательные пути открытыми, поэтому храп маловероятен. Однако такое положение не подходит, если болит шея или поясница.Страдающим от болей в пояснице и сонного апноэ не рекомендуется спать на спине. Если таких проблем нет, то позиция может быть полезна для позвоночника за счет равномерного распределения нагрузки. Но важно при этом иметь достаточно жесткий матрац. Сон на спине также полезен при кислотном рефлюксе.