Почему прослушивание музыки укрепляет здоровье
Последние десятилетия врачи и психологи более активно используют музыкальную терапию. Доказано, что она играет важную роль во всех аспектах физиологического и психологического восстановления организма.
Уменьшает уровень тревожности. Музыкальная терапия снижает степень тревожности и смягчает физиологические последствия стресса. Во время стресса человек ощущает напряжение во всем теле. Прослушивание музыки оказывает расслабляющее воздействие, а также повышает настроение. В ходе некоторых исследований музыку использовали в качестве инструмента для прогрессивной мышечной релаксации.
Восстанавливает потерянную речь. Музыкальная терапия очень активно используется врачами, восстанавливающими пациентов после инсультов с нарушениями речи или ее полной потерей. Это происходит за счет активации части мозга, где зарождается способность к пению.
Ускоряет заживление. В ходе исследований было доказано, что прослушивающие музыку до прохождения колоноскопии, ангиографии сердца или хирургических операций на коленях люди впоследствии быстрее выздоравливают. У них также уменьшается уровень тревожности.
Снижает побочные эффекты лечения рака. Прослушивание музыки уменьшает тревожность, связанную с химиотерапией и радиотерапией. Также музыка борется с такими побочными эффектами в лечении рака, как рвота и тошнота.
Снижает уровень боли. Музыкальную терапию испытывали на пациентах, сталкивающихся с разным уровнем боли, включая и хроническую. В целом, музыка уменьшала восприятие боли и количество обезболивающих, которые пил пациент, помогая бороться с депрессией и давая человеку более выраженное чувство контроля над собственной болью, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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