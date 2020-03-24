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Может ли эпидемия повысить в России рождаемость

Рождаемость

Определенный всплеск рождаемости прогнозируют некоторые эксперты в связи с усиленным карантином, введенным в некоторых российских регионах. Впрочем, резко вырос спрос и на презервативы.

Десятки тысяч россиян, возвращающиеся из дальних странствий, обязаны проходить через двухнедельный карантин. В крупных городах власти призвали работодателей максимально перевести сотрудников на удаленную работу из дома. Сегодня в своих домах и квартирах в рабочее время пребывает, наверное, максимальная концентрация граждан России за всю историю. Естественно, что в домашних условиях людям хочется не только работать, но и отдыхать. Особенно, если рядом находится любимый человек.

Эксперты прогнозируют, что в России благодаря этим неделям и месяцам карантина может наблюдаться всплеск рождаемости, в котором так заинтересовано государство. Впрочем, многие россияне подходят к планированию ответственно. Статистика показывает небывалый спрос на средства контрацепции и особенно презервативы.

Если за истекшую неделю граждане России приобрели 589 млн упаковок презервативов за 161 млн рублей (по 4 упаковки на каждого россиянина всех возрастов), то за такую же неделю 2019 года - всего 477 тысяч. Следовательно, спрос на презервативы вырос на 30%. Остается надеяться, что некоторые партнеры и супруги решат в этот нелегкий период увеличить количество членов семьи. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : коронавирус, рождаемость
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Может ли эпидемия повысить в России рождаемость
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