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Психолог дала совет, чем заняться во время карантина

Женщина за компьютером

В конце марта многим россиянам, вернувшимся из-за границы, пришлось отправиться на карантин. А некоторые сделали это добровольно, чтобы не подвергать себя риску. Член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева дала совет, чем можно себя занять во время самоизоляции.

Чтобы провести время максимально эффективно, можно заняться саморазвитием и образованием – например, начать учить иностранные языки или приобрести какие-то новые навыки. Последнее будет особенно актуальным для пожилых людей.

«В период домашней изоляции есть прекрасная возможность усовершенствовать навыки, которые не до конца развиты, или же приобрести новые знания. Я бы рекомендовала учить иностранные языки. Пожилые люди могут начать осваивать ноутбуки, планшеты и смартфоны, пробовать различные компьютерные программы», - отметила эксперт.


Также можно научиться готовить новые блюда, пользуясь рецептами из Интернета. Ну и, конечно, никто не отменял чтение книг, настольные игры и физические упражнения, чтобы поддерживать себя в форме, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее портал «Медикфорум» писал, что Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Теги : психологи, коронавирус, карантин
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