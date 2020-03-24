Психолог дала совет, чем заняться во время карантина

«В период домашней изоляции есть прекрасная возможность усовершенствовать навыки, которые не до конца развиты, или же приобрести новые знания. Я бы рекомендовала учить иностранные языки. Пожилые люди могут начать осваивать ноутбуки, планшеты и смартфоны, пробовать различные компьютерные программы», - отметила эксперт.

Чтобы провести время максимально эффективно, можно заняться саморазвитием и образованием – например, начать учить иностранные языки или приобрести какие-то новые навыки. Последнее будет особенно актуальным для пожилых людей.Также можно научиться готовить новые блюда, пользуясь рецептами из Интернета. Ну и, конечно, никто не отменял чтение книг, настольные игры и физические упражнения, чтобы поддерживать себя в форме, передает агентство городских новостей «Москва».Ранее портал «Медикфорум» писал , что Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус.