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9 продуктов для улучшения кровообращения, которые нужны в условиях самоизоляции

просо

В Москве и Подмосковье ввели режим самоизоляции для пожилых людей – им особенно важно употреблять в пищу продукты, улучшающие кровообращение.

Как сообщает MedikForum.ru, хотя в условиях самоизоляции не запрещены прогулки на свежем воздухе, физическая активность людей все же во многом ограничивается. Это плохо сказывается, в первую очередь, на состоянии сердечно-сосудистой системы, снижая интенсивность кровообращения.

В целом снижение движения крови по телу негативно сказывается на всех органах и тканях, которые начинают страдать от нехватки кислорода и питательных веществ. Вот почему в условиях самоизоляции нужны продукты, способные улучшать кровообращение организма.

Лимоны: улучшают эластичность сосудов. Присутствующий в них витамин С стимулирует образование коллагена и эластина, благодаря которым сосудистые стенки становятся более гибкими.

Куркума: защищает вены от воспаления. Она дает мощный антиоксидантный эффект. Употреблять ее нужно в сочетании с черным перцем.

Имбирь: разжижает кровь. Его компоненты способствуют энергичности, активизируют кровообращение, защищают от сгустков крови, способных слипаться в тромбы.

Чеснок: обладает антикоагулянтным эффектом. Наряду с луком снижает вязкость крови, стимулирует ее цикруляцию.

Хвощ: улучшает состояние сосудов. Он богат кремнием, необходимым для образования коллагена, важного для поддержания эластичности сосудистой ткани. Каждый день можно принимать по 2 стакана настоя из молотого растения.

Гречка: усиливает действие витамина С. Содержащийся в ней рутин работает в соединении с витамином С, защищая стенки сосудов и капилляров. Каждую неделю полезно съедать 2-3 порции.

Темные ягоды: поддерживают венозный тонус. Черный виноград (изюм) или черника полезны в виде ежедневной горстки.

Просо: тонизирует селезенку. Этот орган управляет кровеносными сосудами, влияя на циркуляцию крови в них.

Грецкие орехи: действуют как вазодилататоры. В дополнение к жирным кислотам омега-3, оказывающим на сосуды противовоспалительное действие, продукт содержит витамин B3, обладающий сосудорасширяющим эффектом, способствует активному току крови и хорошему состоянию вен.

Ранее портал MedikForum.ru писал о 6 лучших продуктах для укрепления легких в сезон опасных инфекций.
Теги : кровообращение
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