Диетолог Минздрава призвал россиян меньше есть во время самоизоляции
Тема самоизоляции особенно актуальна во времена пандемии. Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян дал россиянам совет, как не набрать лишний вес во время длительного нахождения дома.
По словам специалиста, перешедшим на самоизоляцию гражданам желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200-300 ккал. Это поможет не набрать лишние килограммы. 200-300 ккал – это, к примеру, двойная порция салата с майонезом или бутерброд с колбасой.
Тутельян также подчеркнул, что во время удаленной работы нельзя забывать о физической активности – это может нанести не только вред фигуре, но и здоровью, передает слова эксперта газета «Известия».
Ранее микробиолог Алексей Потехин заявил, что большая часть жителей планеты переболеет коронавирусом, в затем выработает иммунитет, как и от любого другого вирусного заболевания.
Напомним, что число заразившихся COVID-19 в России по состоянию на 19 марта 2020 года выросло до 199 человек. Одна пожилая пациентка скончалась.
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