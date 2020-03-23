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Назван витамин, дефицит которого в условиях самоизоляции может быть очень опасен

работа из дома

В условиях разгула эпидемии коронавируса очень многие люди трудоспособного возраста были вынуждены перейти в режим самоизоляции – данная мера необходима для профилактики распространения опасного вируса. Медики призвали их не  допускать дефицита витамина D, очень важного для поддержания хорошего иммунитета.

Как сообщает MedikForum.ru, в Великобритании специалисты уже высказали опасение по поводу того, что находящиеся в условиях самоизоляции граждане могут перестать получать нужное количество этого витамина из-за отсутствия поездок на работу, во время которых они подвергаются воздействию солнечного ультрафиолета. Именно под влиянием солнца человеческий организм активно синтезирует витамин D.

Многие научные исследования подтверждают значимость витамина D в деле укрепления иммунной системы: его достаток усиливает сопротивляемость организма различным заболеваниям, включая респираторную инфекцию, вызываемую коронавирусом. По мнению ряда ученых, его можно рассматривать как средство, пусть и не являющееся панацеей, но все же помогающее не заразиться коронавирусом.

Самоизоляция, во время которой люди перестают ездить на работу и вести привычную социальную жизнь, побуждающую их регулярно бывать на улице под солнцем, может поспособствовать дефициту этого очень важного вещества, что может быть очень опасным. Нехватка витамина D повышает риск инфекций дыхательных путей, усиливающих подверженность человека заражению коронавирусом.

«Не думайте, что сидение в помещении у солнечного окна увеличит количество витамина D в вашем организме. Ультрафиолетовые лучи, которые нужны для выработки витамина, не могут пройти сквозь стекло», - цитирует специалистов издание Express.

Они напоминают, что лучшим способом избежать дефицита столь важного вещества является прогулка на свежем воздухе в дневное время.
Также эксперты отметили, что в первую очередь пострадать от его недостатка могут люди старше 50 лет – в этом возрасте уменьшается естественная способность организма вырабатывать витамин D даже под воздействием солнца. Люди с избыточным весом нуждаются в большем количестве витамина D, чем стройные.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают организму восполнять необходимый иммунитету витамин.
Теги : коронавирус, витамины
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