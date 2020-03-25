Немецкий врач-пульмонолог назвал поездки на велосипеде спасением для легких во время карантина
Поездки на велосипеде во время карантина эффективно тренируют легкие, повышая шансы на спасение от коронавируса, заявил немецкий врач-пульмонолог Ханс Клозе из университетской клиники Гамбург-Эппендорф.
Как сообщает MedikForum.ru, легкие во время эпидемии нового коронавируса как никакой другой орган человека нуждаются в защите – их главной угрозой в этот период становится вызываемая его заражением инфекция COVID-19. По словам немецкого пульмонолога, поездки на велосипеде в столь сложное время являются отличным способом оставаться активным.
«Ежедневно нужно активно двигаться в течение минимум 30 минут, особенно в ситуации карантина, чтобы поддерживать иммунную систему. Велосипед – это настоящее спасение в нынешних реалиях», - заметил врач в публикации издания «Бильд».
Он пояснил, что езда на велосипеде укрепляет сердечно-сосудистую систему и легкие, в целом усиливая защиту организма от коронавируса и многих других инфекционных болезней. Кроме того, велопрогулка помогает избавиться от депрессивных мыслей, вызванных паникой, усиливающейся во время роста заражений.
«Важный пункт: тот, кто ездит на велосипеде в одиночку, соблюдает дистанцию, защищает не только себя, но и других», - подчеркнул специалист.
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