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Немецкий врач-пульмонолог назвал поездки на велосипеде спасением для легких во время карантина

поездка на велосипеде

Поездки на велосипеде во время карантина эффективно тренируют легкие, повышая шансы на спасение от коронавируса, заявил немецкий врач-пульмонолог Ханс Клозе из университетской клиники Гамбург-Эппендорф.

Как сообщает MedikForum.ru, легкие во время эпидемии нового коронавируса как никакой другой орган человека нуждаются в защите – их главной угрозой в этот период становится вызываемая его заражением инфекция COVID-19. По словам немецкого пульмонолога, поездки на велосипеде в столь сложное время являются отличным способом оставаться активным.

«Ежедневно нужно активно двигаться в течение минимум 30 минут, особенно в ситуации карантина, чтобы поддерживать иммунную систему. Велосипед – это настоящее спасение в нынешних реалиях», - заметил врач в публикации издания «Бильд».

Он пояснил, что езда на велосипеде укрепляет сердечно-сосудистую систему и легкие, в целом усиливая защиту организма от коронавируса и многих других инфекционных болезней. Кроме того, велопрогулка помогает избавиться от депрессивных мыслей, вызванных паникой, усиливающейся во время роста заражений.

«Важный пункт: тот, кто ездит на велосипеде в одиночку, соблюдает дистанцию, защищает не только себя, но и других», - подчеркнул специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему в период эпидемии нужно чаще есть огурцы.
Теги : коронавирус
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Немецкий врач-пульмонолог назвал поездки на велосипеде спасением для легких во время карантина
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