Немецкий врач-пульмонолог назвал поездки на велосипеде спасением для легких во время карантина

«Ежедневно нужно активно двигаться в течение минимум 30 минут, особенно в ситуации карантина, чтобы поддерживать иммунную систему. Велосипед – это настоящее спасение в нынешних реалиях», - заметил врач в публикации издания «Бильд».

«Важный пункт: тот, кто ездит на велосипеде в одиночку, соблюдает дистанцию, защищает не только себя, но и других», - подчеркнул специалист.