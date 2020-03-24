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Почему в период эпидемии нужно чаще есть огурцы?

огурцы

Специалисты советуют чаще есть огурцы в неблагоприятный период эпидемии инфекционных заболеваний, так как овощи содержит мощные антиоксиданты, помогающие защитить организм от опасных свободных радикалов, угнетающих иммунную систему.

Как сообщает MedikForum.ru, огурцы обычно не входят в число суперпродуктов, однако их употребление в период эпидемий простуд, гриппа, коронавируса может оказать организму мощную поддержку, повысить его сопротивляемость болезням.

На портале Food.news специалисты рассказали о том, что огурцы, благодаря входящим в их состав веществам поддерживают деятельность иммунной системы.

«Этот овощ содержит мощные антиоксиданты, обезвреживающие в организме разрушающие его клетки свободные радикалы. Действуя как мочегонное средство, огурцы способствуют выводу токсинов», - объяснили эксперты необходимость чаще есть данный продукт.

Также, добавили они, в огурцах содержатся кукурбитацины – соединения, которые придают им некоторую горечь. Эти вещества обладают свойством регулировать обмен веществ, уровень сахара в крови. Другой компонент огурцов – стеролы – способствует снижению уровня холестерина.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как избежать заражения новым коронавирусом с помощью натуральных средств.
Теги : овощи
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