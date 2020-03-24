Почему в период эпидемии нужно чаще есть огурцы?

«Этот овощ содержит мощные антиоксиданты, обезвреживающие в организме разрушающие его клетки свободные радикалы. Действуя как мочегонное средство, огурцы способствуют выводу токсинов», - объяснили эксперты необходимость чаще есть данный продукт.

Как сообщает MedikForum.ru, огурцы обычно не входят в число суперпродуктов, однако их употребление в период эпидемий простуд, гриппа, коронавируса может оказать организму мощную поддержку, повысить его сопротивляемость болезням.На портале Food.news специалисты рассказали о том, что огурцы, благодаря входящим в их состав веществам поддерживают деятельность иммунной системы.Также, добавили они, в огурцах содержатся кукурбитацины – соединения, которые придают им некоторую горечь. Эти вещества обладают свойством регулировать обмен веществ, уровень сахара в крови. Другой компонент огурцов – стеролы – способствует снижению уровня холестерина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как избежать заражения новым коронавирусом с помощью натуральных средств