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Три плюса употребления хлеба на закваске

Чем полезен хлеб на закваске
Хлеб на закваске отличается хрустящей плотной корочкой и пушистой текстурой внутри. Большое количество пузырьков образуется за счет работы лактобацилл и дрожжей, присутствующих в закваске. У такого хлеба есть сразу несколько преимуществ.

Здоровье кишечника

Лактобациллы – это так называемые полезные бактерии, которые входят в микробиом кишечника. Они образуют молочную кислоту, которая помогает в усвоении питательных веществ.

Присутствие фолиевой кислоты

Фолиевая кислота является витамином группы B, который особенно полезен для беременных женщин, потому что связан с предотвращением дефектов нервной системы у плода на ранних сроках беременности. Фолиевая кислота также важна для здоровья сердца.

Богатство минералами

Закваска богата тиамином и никотиновой кислотой, которые улучшают метаболизм. Также в хлебе на закваске присутствует железо, цинк, магний и кальций.
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