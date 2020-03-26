Три плюса употребления хлеба на закваске

Хлеб на закваске отличается хрустящей плотной корочкой и пушистой текстурой внутри. Большое количество пузырьков образуется за счет работы лактобацилл и дрожжей, присутствующих в закваске. У такого хлеба есть сразу несколько преимуществ.Лактобациллы – это так называемые полезные бактерии, которые входят в микробиом кишечника. Они образуют молочную кислоту, которая помогает в усвоении питательных веществ.Фолиевая кислота является витамином группы B, который особенно полезен для беременных женщин, потому что связан с предотвращением дефектов нервной системы у плода на ранних сроках беременности. Фолиевая кислота также важна для здоровья сердца.Закваска богата тиамином и никотиновой кислотой, которые улучшают метаболизм. Также в хлебе на закваске присутствует железо, цинк, магний и кальций.