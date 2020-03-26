Стресс может повлиять на сперму и будущее потомство

«Правильная борьба с хроническим стрессом, особенно на фоне текущей пандемии коронавируса, поможет не только наладить ментальное здоровье, но и предотвратить воздействие на будущее потомство», - рассказывает автор исследования Трейси Бейл, доктор медицинских наук, профессор фармакологии.

Чувство страха и тревожности, присутствующее на протяжении долгого срока, может серьезно сказаться на составе мужской спермы, повлиять на будущее потомство. Такие данные были обнаружены в рамках исследования Медицинского факультета Университета Мэриленда.Ученые сосредоточились на биологическом механизме, который влияет на развитие мозга плода в утробе матери, при наличии стресса у отца. Внеклеточные везикулы могут передавать последствия стресса потомству через сперму.Для работы Бейл и ее команда изучили внеклеточные везикулы мышей, проходящих лечение стрессовым гормоном кортикостероном. После лечения внеклеточные везикулы продемонстрировали серьезные изменение в размере, составе белка и небольшой части РНК.