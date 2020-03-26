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Специалисты назвали лучший продукт на время карантина

колбаса на тарелке

Диетолог из Японии заявил, что самым подходящим продуктом для карантина, когда не желательно выходить из дома, является полукопченая колбаса. Главные ее достоинства в том, что она долго хранится и хорошо утоляет голод.

Японский специалист отмечает, что покупка такой колбасы имеет множество плюсов. Прежде всего, она не займет много места в холодильнике и не портится даже при комнатной температуре. Однако, все же не стоит держать ее в тепле больше двух суток.

В колбасе достаточное количество белков и жиров, необходимых человеку для получения энергии. Кроме того, с ней можно приготовить множество блюд или сделать бутерброд на скорую руку. Полукопченую колбасу можно добавлять в супы, различную выпечку, а также готовить с ней пасту и картофель.

Японский эксперт утверждает, что кулинарные эксперименты помогут поднять настроение в условиях карантина и отвлечь от плохих мыслей.
Теги : колбаса, карантин, Япония, продукты питания, коронавирус
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