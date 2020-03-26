Специалисты назвали лучший продукт на время карантина

Японский специалист отмечает, что покупка такой колбасы имеет множество плюсов. Прежде всего, она не займет много места в холодильнике и не портится даже при комнатной температуре. Однако, все же не стоит держать ее в тепле больше двух суток.В колбасе достаточное количество белков и жиров, необходимых человеку для получения энергии. Кроме того, с ней можно приготовить множество блюд или сделать бутерброд на скорую руку. Полукопченую колбасу можно добавлять в супы, различную выпечку, а также готовить с ней пасту и картофель.Японский эксперт утверждает, что кулинарные эксперименты помогут поднять настроение в условиях карантина и отвлечь от плохих мыслей.