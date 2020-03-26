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Специалисты назвали правильный весенний завтрак

бутерброд

С наступлением весны, мы все чаще замечаем признаки авитаминоза. Усталость, неважное состояние кожи и волос. Диетологи рассказали, как с помощью правильного завтрака можно быстро прийти в форму и выглядеть лучше.

Правильный завтрак может не только зарядить энергией на весь день, но и поможет укрепить иммунитет. Основой хорошего завтрака специалисты называют цельнозерновой хлеб и различные каши - например, овсянка или пшено – с добавлением сухофруктов. Весной завтраки нужно насыщать витаминами. Особенно необходим в эти дни витамин D.

Витамин D можно найти в яичном желтке, поэтому во время завтрака к каше нужно добавлять вареное яйцо или омлет. На тост из цельнозернового хлеба диетологи рекомендуют положить кусочек рыбы жирных сортов – лосося, семги или форели.

Также идеальным вариантом для завтрака специалисты считают творог. А вот из напитков советуют обратить внимание на какао, цикорий и отвар шиповника.
Теги : авитаминоз, правильный завтрак, диетологи, овсянка, витамин D
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Специалисты назвали правильный весенний завтрак