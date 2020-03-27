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Умеренное потребление алкоголя может быть полезно для мозга

Ученые рассказали, чем может быть полезен алкоголь
Умеренное употребление алкоголя может оказать положительное влияние на мозг. Исследователи обнаружили, что люди, которые потребляли небольшое количество алкоголя, вероятно, имеют меньший риск развития болезни Альцгеймера. 

Исследование, проведенное в Медицинском колледже Сеульского национального университета, было направлено на изучение последствий употребления алкоголя на мозг людей без деменции и связанных с алкоголем расстройств. Исследователи опросили 414 людей среднего и пожилого возраста, чтобы понять, сколько алкоголя они употребляют, и сделали снимки головного мозга.

«У людей без деменции, которые не злоупотребляли алкоголем, отмечались некоторые позитивные эффекты на здоровье мозга», - рассказывает старший автор исследования Донг Янг Ли. 


Предыдущие исследования показали, что умеренное количество алкоголя может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера. Алкогольные напитки, по-видимому, помогают снизить образование амилоидных бляшек в мозге.

В среднем участники сеульского исследования употребляли 350 мл пива, 150 мл вина или 50 мл крепких напитков в неделю.
Теги : алкоголь, болезнь Альцгеймера, мозг
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