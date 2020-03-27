Гастроэнтерологи рассказали, кому нельзя пить березовый сок

С наступлением весны и началом сокодвижения многие вспоминают советское прошлое и отправляются за березовым соком в ближайшую рощу. Однако, по словам врачей, березовый сок очень полезен, но пить его можно далеко не всем. Существуют категории людей, которым он противопоказан.Во всех других случаях березовый сок очень полезен. В нем содержатся витамины группы B, оказывающие положительное воздействие на нервную систему. В соке мало сахара, поэтому он низкокалориен. Кроме того, березовый сок богат другими витаминами и полезными веществами. Употребление этого сока может помочь в расщеплении камней в мочевом пузыре, а также способствует очищению крови.