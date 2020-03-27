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Гастроэнтерологи рассказали, кому нельзя пить березовый сок

береза

С наступлением весны и началом сокодвижения многие вспоминают советское прошлое и отправляются за березовым соком в ближайшую рощу. Однако, по словам врачей, березовый сок очень полезен, но пить его можно далеко не всем. Существуют категории людей, которым он противопоказан.

По словам врачей, березовый сок нельзя давать маленьким детям, а также при обострении заболеваний. Также напиток не рекомендован тем, у кого аллергия на пыльцу.

Во всех других случаях березовый сок очень полезен. В нем содержатся витамины группы B, оказывающие положительное воздействие на нервную систему. В соке мало сахара, поэтому он низкокалориен. Кроме того, березовый сок богат другими витаминами и полезными веществами.  Употребление этого сока может помочь в расщеплении камней в мочевом пузыре, а также способствует очищению  крови.
Теги : березовый сок, витамины, пыльца, очищение крови
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