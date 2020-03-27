Диетологи назвали шесть продуктов, которые опасно употреблять в сыром виде

Многие знают о пользе сырых овощей и фруктов. Но существуют продукты, которые опасно употреблять в пищу сырыми, поскольку это может быть опасно для здоровья.Специалисты предупреждают, что сырая фасоль из-за содержания белков лектинов может вызвать воспаление. Чтобы обезопасить себя от их вредного воздействия, нужно замочить фасоль в холодной воде минимум на пять часов, после чего ополоснуть и сварить. Также нельзя есть сырые грибы. Этот продукт плохо переваривается и является источником природного токсина. Токсин разрушается лишь при приготовлении пищи. Опасны и сырые баклажаны. Этот овощ может вызывать аллергию и содержит токсин соланин, который есть в сыром картофеле с зеленой кожурой.