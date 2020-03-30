Какие продукты становятся опасными при воздействии СВЧ волн
Не все знают, что есть такие продукты, которые становятся опасными для здоровья после воздействия СВЧ. В грудном молоке, например, разрушаются некоторые белковые соединения, иммуноглобулин, а антитела, "строящие" иммунитет ребенка, трансформируются в опасные для него изотопы. И это касается не только белка, содержащегося в грудном молоке, но и в мясе.
Микроволны меняют молекулярную структуру белка настолько, что кусочек "правильной" грудки может навредить органам ЖКТ. Особенно это касается размораживания мяса: здесь проблема состоит в неравномерности температур, из-за которой в продукте стремительно размножаются опасные бактерии.
Но не только белок "страдает" от воздействия СВЧ. Свободные радикалы, выделяющиеся при нагревании злаковых культур, подпитываются за счет слизистой оболочки всех органов пищеварительной системы. Это ведет к хроническим заболеваниям органов ЖКТ. Еще одна распространенная ошибка многих людей - использование в микроволновой печи пластиковой посуды. Пластик вообще изобилует опасными токсинами, а при нагревании они отправляются прямиком в вашу еду.
Если у вас есть привычка размораживать в микроволновой печи ягоды и листовые овощи откажитесь от нее. Дело в том, что под воздействием СВЧ разрушаются 97% полезных веществ в составе этих продуктов, а бонусом идет то, что глюкоза, содержащаяся в ягодах и фруктах, превращается в опасный канцероген.
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