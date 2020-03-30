Какие продукты становятся опасными при воздействии СВЧ волн

Микроволны меняют молекулярную структуру белка настолько, что кусочек "правильной" грудки может навредить органам ЖКТ. Особенно это касается размораживания мяса: здесь проблема состоит в неравномерности температур, из-за которой в продукте стремительно размножаются опасные бактерии.Но не только белок "страдает" от воздействия СВЧ. Свободные радикалы, выделяющиеся при нагревании злаковых культур, подпитываются за счет слизистой оболочки всех органов пищеварительной системы. Это ведет к хроническим заболеваниям органов ЖКТ. Еще одна распространенная ошибка многих людей - использование в микроволновой печи пластиковой посуды. Пластик вообще изобилует опасными токсинами, а при нагревании они отправляются прямиком в вашу еду.Если у вас есть привычка размораживать в микроволновой печи ягоды и листовые овощи откажитесь от нее. Дело в том, что под воздействием СВЧ разрушаются 97% полезных веществ в составе этих продуктов, а бонусом идет то, что глюкоза, содержащаяся в ягодах и фруктах, превращается в опасный канцероген.