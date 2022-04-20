Эксперт объяснила, зачем нужен кондиционер для волос

«Многие считают, что кондиционер дает только увлажнение. На самом деле кондиционеры способны на большее: их использование позволяет создать вокруг каждого волосяного стержня невидимую защитную пленку. В результате пряди меньше склонны к повреждениям в процессе расчесывания и укладки, хорошо сохраняют влагу, становятся эластичными, гладкими и сияющими», — объясняет эксперт.

Желая сэкономить на уходовых средствах для волос, многие отказываются от кондиционера, отдавая предпочтение маскам и бальзам. Между тем, кондиционер — совсем не лишний инструмент в бьюти-арсенале для ежедневного домашнего ухода.Большинство шампуней, которые мы используем, имеют щелочной уровень pH, естественно, что они разрыхляют чешуйки кутикулы, приподнимают их, в результате чего волосы становятся пушистыми. Добиться гладкости волос без кондиционера не получится.Именно кондиционер поможет восстановить уровень ph волос и вернуть его в норму. Легкий бальзам или кондиционер возвращает кутикулу в однородное состояние, выравнивает ее. Волосы меньше пушатся, не путаются и не рвутся, меньше ломаются. Появляется здоровый блеск.Именно поэтому не нужно отказываться от кондиционеров, особенно, если ваши волосы осветлены или обесцвечены, а также если вы часто подвергаете их химическим и термическим воздействиям.