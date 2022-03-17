Бьюти-секреты на каждый день: как выглядеть ухоженно и красиво?

«Следуя простым советам, можно надолго сохранить красоту и молодость без серьезных финансовых затрат и усилий. Но важно придерживаться этих правил всегда, внедрить их в свой повседневный образ жизни», — говорит врач.

Если вы часто сталкиваетесь с проблемой шелушения кожи и с трещинами на губах, это верный признак того, что вы пьете слишком мало воды. Доведите общее количество, как минимум, до полутора-двух литров в день.

Добавьте в свой арсенал уходовых средств гель алоэ вера. Это настоящий must-have для любой женщины! Он поможет увлажнить и напитать кожу, сделает ее гладкой, избавит от раздражения. Также его можно использовать вместо крема после загара.

Регулярно делайте маски для кожи лица. Чередуйте питательные и увлажняющие несколько раз в неделю на постоянной основе.

Заведите ежедневный ритуал по уходу за собой: выделите для этого определенные часы в своем графике. К примеру, с 7 до 8 часов утра, или с 21 до 22 часов вечера. В один день посвятите это время уходу за волосами, в другой — массажу лица (делать его можно самостоятельно), в третий — обертыванию всего тела.

Следите за своими бьюти-инструментами, регулярно мойте кисти для макияжа (как минимум, раз в неделю). Они могут быть переносчиками бактерий. В качестве очищающего средства можно использовать обычный шампунь.

Каждая женщина, невзирая на возраст и социальный статус, мечтает всегда выглядеть на все 100%. Если уделять своему внешнему виду внимание на постоянной основе, а не от праздника к празднику, то результат не заставит себя долго ждать.Итак, каким же советам рекомендует следовать наш эксперт?Придерживаясь этих простых правил и сделав их частью своего режима дня, вы сможете всегда быть в форме и не тратить на уход за собой слишком много времени.