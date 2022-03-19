Косметолог объяснила, почему крем для лица нельзя наносить на веки

Врач трихолог-косметолог Людмила Симко-Шульгина пояснила, какие проблемы может вызвать крем для лица, если использовать его для кожи вокруг глаз.

Глаза — не только зеркало души. Они первыми выдают нашу усталость, плохое настроение и возраст. А еще по качеству кожи вокруг глаз можно сделать вывод, насколько тщательно девушка или женщина следит за собой, уделяет внимание сохранению красоты и молодости.





«Именно по глазам вычисляют возраст. Декоративная косметика, конечно, выручает, но она не волшебная палочка, особенно в такой деликатной и требующей внимания зоне, как область вокруг глаз», — говорит доктор.





Почему же не рекомендуется наносить на веки крем для лица? Эксперт уверяет, что это далеко не ловушка хитрых маркетологов. Кожа век практически лишена сальных желез. Нет в ней и подкожной жировой клетчатки. Кожа век тонкая и деликатная. Поэтому даже самый лёгкий крем для лица будет ложиться на нее тяжелым грузом.





В области век мало мышц, а те, что есть, такие мелкие, что им крайне сложно поддерживать кожу в этой зоне упругой и подтянутой. Именно поэтому ненавистная сеточка «гусиных лапок» появляется первой.



Доктор отмечает: ошибочно полагать, что начинать уход за кожей вокруг глаз нужно после 30. Нет и еще раз нет, особенно если имеются такие факторы, как наследственность, неблагоприятный климат, частая работа за компьютером.





Уход за периорбитальной зоной должен начинаться как можно раньше, в идеале после 20. Тогда есть шанс сохранить красоту и молодость глаз даже в зрелом возрасте.