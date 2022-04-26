Косметолог перечислила топ-процедуры для коррекции зоны вокруг глаз

«Кожа вокруг глаз очень тонкая и нежная. Поэтому она подвергается увяданию быстрее всего. Проявляется это в образовании морщинок и излишек кожи из-за ее растяжения», — говорит специалист.

Многие женщины знают, как трудно подобрать действенный уход для зоны вокруг глаз. Кожа здесь нежная и тонкая и страдает в первую очередь.Конечно, в зрелом возрасте сложно вернуть лицу юношескую свежесть, но можно попытаться хотя бы замедлить процессы старения. Один из популярных методов — так называемые уколы красоты или инъекции ботулотоксина. Они блокируют появление мимических морщинок, которые появляются вокруг глаз чаще всего.Популярность в последнее время получила биоревитализация. Эта процедура подойдет тем, кому нужно убрать темные круги под глазами, отеки века, избавиться от сухости кожи в этой деликатной зоне.Контурная пластика — более радикальный метод. С помощью филлеров, которые вводятся под кожу, достигается плавность перехода одной зоны в другую и максимальная естественность. Эффект сохраняется больше года.Популярная мезотерапия подойдет тем, кому нужно избавить от глубоких морщин. Бонус — гладкая и упругая кожа, красивый цвет лица.