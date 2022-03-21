В омолаживающих кремах обнаружили ртуть
Исследователи обнаружили ртуть в кремах для осветления кожи и омоложения, которые продаются в интернете. Их можно купить на крупнейших торговых онлайн-платформах, включая eBay, Alibaba и Amazon.
Американские эксперты доказали, что многочисленные крема для осветления кожи и омоложения, которые массово продаются на различных онлайн-платформах, загрязнены ртутью. Всего был проверен 271 продукт, приобретённый в 15 странах в течение 13 месяцев. Почти в половине было выявлено загрязнение опасным тяжелым металлом на уровне выше 1 части на миллион, что является допустимым пределом в США. Отметим, что в ЕС вообще не разрешается использовать ртуть в косметике.
Авторы исследования из Mercury Policy Project выражают беспокойство по поводу того, что онлайн-производители и продавцы косметологических средств продолжают их реализовывать и получать прибыль от нелегальной продукции, которая может наносить значительный ущерб покупателям. Ртуть используется в качестве компонента отбеливания, так как она блокирует выработку меланина, придающего цвет коже. Также её применяют для удаления пятен, веснушек и морщин.
Эксперты в области косметологии полагают что в 2026 году продажи продуктов для осветления кожи во всём мире достигнут $12 млрд. Особенно популярны они в азиатских странах вроде Таиланда или Кореи, где смуглый цвет кожи считается признаком незнатного происхождения, а светлая кожа ассоциируется с аристократическим и богатым происхождением. Любопытно, что европейских странах, включая Россию, люди наоборот, стремятся сделать кожу смуглой за счёт загара, так как она считается более привлекательной и здоровой, чем бледная и светлая. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Mercury Policy Project
Красота
Проект политики в отношении ртути ( MPP ) работает над продвижением политики по прекращению использования ртути , сокращению экспорта и незаконного оборота ртути и значительному сокращению воздействия ртути на местном, национальном и международном уровнях
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