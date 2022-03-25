Как понять, что волосам нужна помощь? Рекомендации трихолога

Трихолог Людмила Симко-Шульгина перечислила основные признаки, которые косвенно говорят о том, ваши волосы не совсем здоровы и нуждаются в помощи специалиста.





Эксперт отмечает, что необходимо регулярно в домашних условиях осматривать волосистую часть головы. Это поможет вовремя обнаружить проблемы и принять адекватные меры.





«Настороженность должны вызывать сухость, зуд, появление шелушения, покраснения кожи на волосистой части головы. Также стоит обратить внимание на изменения характера выпадения волос. Человеку трудно ориентироваться на нормы 30-100 волосков в сутки. Лучше бить тревогу, когда что-то меняется по сравнению с привычными уровнями. Например, волосы выпадают больше обычного», — говорит специалист.



Повод для беспокойства — повышенная ломкость волос, тем более, если раньше с такой проблемой вы не сталкивались. Также необходимо

обратить внимание на изменение плотности волос, скорость их роста.





Если появились зоны поредения или даже залысины, это уже повод обратиться к трихологу. Постоянно секущиеся кончики также являются отклонением от нормы.Эксперт обращает внимание, что состояние волосы — показатель здоровья всего организма. К примеру, часто проблемы с волосами являются побочным эффектом перенесенного ковида, следствием болезней ЖКТ.Все выше перечисленные признаки — повод для консультации у специалиста, особенно, если вы отметили у себя наличие сразу двух и более симптомов.