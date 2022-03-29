Косметолог объяснила, как получить красивый цвет лица

Врач косметолог-дерматолог Алина Купцова рассказала, от чего зависит красивый цвет лица и как его добиться.





«Чтобы победить красноту, нужно работать с микроциркуляцией, она поможет предотвратить застой крови в расширенных капиллярах. Для этого ищем препараты для укрепления сосудистой стенки и снижения количества воспалительных медиаторов в коже», — поясняет специалист.





Что касается отеков, они образуются за счет скопления застойной жидкости. Из-за отека мягких тканей лицо выглядит бледным и синюшным. Чтобы отек ушел, нужны дренажные процедуры и противоотечные компоненты. Под их воздействием лишняя лимфа вернется обратно в сосуды.





Для снятия воспалений⠀добавляем в домашний уход компоненты, которые позволят снизить выработку кожного сала, не лишними будут и отшелушивающие средства. Они предотвратят образование прыщей.





Уменьшить пигментацию помогут осветляющие препараты. Черные точки и неровный рельеф уберет правильный уход.⠀Его задача — убрать с кожи гиперкератоз (микс старых ороговевших чешуек и кожного сала).

Во-первых, определимся с признаками красивого и здорового лица. Это отсутствие красноты, отеков, воспалений, пигментации и черных точек.Что касается уходовой косметики для кожи лица, ищем в ней такие компоненты: витамин РР, витамин С, рутин, глицирризиновая кислота, витамин К, центелла азиатская, экстракт гамамелиса, пантенол, Гинко билоба, экстракт овса, экстракт семян каштана, азулен, противоспалительные пептиды. Все эти компоненты помогут сохранить кожу увлажненной, здоровой и красивой.