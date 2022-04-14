Косметолог назвала факторы, которые влияют на состояние кожи и цвет лица

«Как известно, многие кожные воспаления, которые возникают на лице или теле, спровоцированы нарушением функций внутренних органов или же определенным заболеванием. Также, кроме болезней, есть и другие факторы, которые воздействуют на внешность», — отмечает эксперт.

На здоровье и красоту нашей кожи влияет целый ряд факторов. Это и наследственность, и питание, и наши не всегда здоровые привычки, и особенности ухода, и в целом образ жизни.Непосредственное влияние на то, как выглядит наш самый большой орган, кожа, оказывает стресс, эмоциональные переживания.⠀И масса других причин: от лишнего веса до гигиены.В период полового созревания с проблемами на коже часто сталкиваются подростки. В данном случае причина в гормональной перестройке, которую переживает организм в этот период. Решить проблему помогут косметические препараты и корректировка питания.В каких случаях есть смысл обращаться за помощью к косметологу, а когда он бессилен? Консультация у косметолога-дерматолога необходима в случае появления на коже видимых дефектов и воспалений (угри, сыпь, акне, комедоны).Если вы заметили усиленное салоотделение, на лице появились черные точки и расширенные поры, — это верный сигнал к тому, что пора сходить к косметологу.