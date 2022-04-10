Как выбрать фен, который поможет сохранить качество волос

«Если есть возможность, покупайте профессиональный фен. Он имеет мощный мотор, рассчитанный на долгое ежедневное применение. Поэтому у вас он прослужит 10-15 лет точно. Также важно, чтобы фен был оснащен функцией регулировки температуры и потока воздуха. Если волосы тонкие или сильно обесцвеченные, вам будет нужна более низкая температура и слабый воздушный поток», — говорит специалист.

Многие ошибочно полагают, что фен — это сущее зло для волос, поэтому иногда даже полностью отказываются от его применения в быту, предпочитая естественную сушку. На самом деле, это не так. Важно выбрать правильную модель и следовать определенным правилам во время сушки волос.Стоит обратить внимание на скорость воздушного потока. Чем она выше, тем лучше фен покажет себя в работе. Чем уже сопло, тем более направленным будет поток воздуха. Этот прием поможет как бы пригладить кутикулы, а не раздуть волосы в разные стороны.В бытовых моделях сопло чаще всего широкое, поэтому добиться эффекта гладких и блестящих волос не получается, а кончики и вовсе пушатся во все стороны.Ионизация. Многие не подозревают, зачем нужна эта функция. Она помогает нейтрализовать статическое напряжение положительно заряженных частиц. Говоря простым языком, это значит, что локоны будут меньше электризоваться.Конечно, обратите внимание на вес фена, чтобы рука не уставала во время сушки, особенно, когда вы сушите волосы сами себе.⠀⠀