Дерматолог рассказала, как качество сна влияет на внешний вид кожи

«Ложитесь спать до 22 часов. Время сна красоты — с 11 вечера до 2-3 часов ночи. В эти часы организм вырабатывает важные гормоны. Они отвечают за состояние кожи и правильную работу внутренних органов», — отмечает эксперт.

Красивая женщина — это выспавшаяся женщина. Эта аксиома известная издавна, и тем не менее, многие женщины, зная это простое правило, все же им пренебрегают.Старайтесь ничего не есть и не пить после 20.00. Даже обычную воду. Это поможет избежать отеков сутра и ночных походов в туалет. За несколько часов до сна хорошо проветривайте спальню.Как минимум, за час до отправления ко сну старайтесь убрать подальше все гаджеты. Яркие экраны телефонов и планшетов приводят в возбуждение нервную систему. Мозгу нужно расслабиться, помогите ему. Тогда сон будет более качественным.Расслабить мышцы и ум поможет горячий душ перед сном. Кроме того, уснуть после горячей ванны будет гораздо легче. Постарайтесь создать в комнате максимальную темноту. Выработка мелатонина будет проходить гораздо лучше. При желании можете даже надеть на глаза специальную маску для сна.Выбирая постельное белье, отдавайте предпочтение шелковому. Оно адаптируется под температуру тела, создает ощущение комфорта. Кроме того, шелковая постель полезна для волос и кожи, поскольку «забирает» лишнюю влагу.