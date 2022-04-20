Косметолог объяснила, почему нельзя делать химические пилинги в домашних условиях

«Глубокий химический пилинг — крайне серьезная процедура, в ходе которой затрагиваются все слои кожи. Для достижения желаемого эффекта и предотвращения ожога следует четко соблюдать технологию манипуляции и знать признаки, которые требуют ее немедленного прекращения», — говорит эксперт.

Сегодня на различных интернет-площадках можно купить наборы для проведения процедуры пилинга. Приобрести состав может любой желающий, без предоставления сертификатов и документов об образовании. Но стоит ли рисковать и делать процедуру дома самостоятельно?Чем опасна самодеятельность в данном случае? Серьезными осложнениями в виде аллергии, инфицирования кожи, воспалений, гиперпигментации, обострения акне, себореи.Также неудачно проведенный пилинг может стать причиной сверхчувствительности кожи, спровоцировать расширение пор, а в самых неудачных случаях есть риск остаться с рубцами на лице.Желание сэкономить на услугах специалиста-косметолога может привести к еще большим тратам. Ведь потом в любом случае придется исправлять последствия неудачного пилинга.⠀