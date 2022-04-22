Что такое липолитики: можно ли растопить жир без спорта и диет?

«Это средства, которые сжигают подкожный жир, превращая его в кислоты, которые выводятся из организма естественным путём. Они используются для удаления жировой прослойки, способствуя таким образом похудению. Эти средства являются одной из разновидностей инъекций, вводятся под кожу посредством тончайших игл, без разрезов и анестезии», — объясняет эксперт.

Бывает, что избавиться от лишнего жира в организме крайне сложно. Кому-то из-за лени, а кому-то — в силу специфики обмена веществ и гормонального фона. В таких случаях на помощь приходят липолитики.Использовать их можно в разных частях тела. В последнее время они обрели популярность в косметологии с целью коррекции овала лица. Изготовленные на основе натуральных средств они хорошо усваиваются и не вызывают отторжения.Специалист обращает внимание, что с помощью липолитиков не получится избавиться от лишней жировой ткани тотально. Они, скорее, подходят для незначительной коррекции. Если речь идет о необходимости сбросить сразу несколько килограммов, то здесь без диеты и спорта не обойтись.Всем ли разрешена данная процедура? Нет, есть противопоказания. Таковыми являются онкология, обострение вирусных и бактериальных заболеваний (в том числе герпес), беременность и грудное вскармливание. Также липолитики противопоказаны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и почек.