Любителям татуировок грозит рак
В чернилах для тату могут содержаться химические вещества, провоцирующие злокачественные новообразования. Они мутируют под воздействием солнца и настолько малы в размере, что могут проникать в клетки.
Новое исследование ученых из Университета Нью-Йорка показало, что чернила для татуировок могут содержать опасные токсические химические вещества, провоцирующие рак. Учёные выяснили, что почти половина из 56 образцов чернил для татуировок, которые они взяли в лабораторию, содержали соединения, которые под воздействием ультрафиолетового света от солнечных лучей перерождаются в вызывающие рак химические соединения.
В некоторых чернилах находились частицы размером менее 100 нанометров, которые могут проникать в самое ядро клеток и вызывать раковые мутации. Исследователи с грустью подчеркивают, что индустрия татуировок в США в значительной степени не контролируется, хотя сегодня практически треть всех жителей этой страны имеют какие-либо тату. А вот в Европе синие и зелёные пигменты теперь запрещены как раз из-за опасений по поводу того, что они способны провоцировать опухоли.
Любители тату уже подвергаются риску бактериальных инфекций из-за повреждений кожи или заболеваний, передающихся через кровь вроде ВИЧ и гепатита в том случае, если оборудование не дезинфицируется надлежащим образом. Со временем у людей с тату могут возникнуть узелки или гранулёмы вокруг татуировки или рубцовой ткани. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Нью-Йорка
Красота
частный исследовательский университет США, расположенный в Нью-Йорке, один из наиболее известных и престижных высших учебных заведений мира
Оставить комментарий