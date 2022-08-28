Аппараты домашнего ухода: маркетинг или реальная необходимость?

«С их помощью можно делать многие процедуры дома для поддержания кожи в чистоте и тонусе. Например, микротоки отлично убирают отёчность», — говорит эксперт.

Аппараты для домашнего ухода сегодня есть в арсенале многих женщин. Конечно, по своей эффективности они не могу сравниться с профессиональными, однако в качестве дополнения к домашним средствам ухода их можно использовать.Различают ультразвуковые, вакуумные, микротоковые и Дарсонваль-аппараты. Все их можно использовать в домашних условиях, однако перед применением обязательно нужно проконсультироваться с дерматологом или косметологом.Домашние аппараты не смогут заменить вам посещение косметологического кабинета, они не дадут того эффекта, который вы получите на профессиональных аппаратах. Но в качестве поддержки в промежутках между визитами к косметологу они будут хорошей альтернативой.Такие приспособления будут способствовать более глубокому проникновению в кожу уходовых средств и их полезных компонентов.В данном случае действует принцип: лучше что-то, чем ничего. Но если вы хотите использовать их, чтобы полностью отказаться от услуг косметолога, скорее всего, домашние аппараты не дадут вам ожидаемого эффекта.Аппаратные методики оказывают лифтинг-эффект, улучшают кровообращение, ускоряют синтез коллагена и регенерацию клеток, выравнивают поверхность кожи, помогают избавиться от отеков.