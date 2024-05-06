Врачи назвали колд-крем среди эффективных средств от старения кожи
В программе Александра Мясникова косметолог Наталия Николаева рассказала о доступных антивозрастных средствах, включая косметику.
Врачи сообщили, что эффективно бороться со старением кожи помогают бактерии – молодой дольше остается кожа с хорошим микробиомом, который представляет собой нечто вроде пленки из микроорганизмов на ее поверхности.
«Есть версия, что от того, как функционирует этот микробиом, зависят гладкость и тонус кожи, а также ее способность удерживать влагу», - отметил доктор Мясников.
Косметолог Николаева добавила, что бактерии, обеспечивающие коже красивый моложавый вид, живут на поверхности с развитой водно-липидной мантией, чьей базой является кожное сало, остатки роговых веществ, пот. Такой состав позволяет мантии обеспечивать кислую среду, оптимально подходящую для бактерий, не дающих коже быстро стареть.
Кроме того, поддерживать мантию в нужной для бактерий форме помогают косметические средства. Врачи назвали среди эффективных средств от старения кожи колд-крем, который наносится на нее после умывания.
«После умывания мантия снимается, и ее надо восстановить. Этому способствуют тоники, термальная вода, спреи. Они помогают восстанавливать кислую среду. И также надо наносить правильные уходовые продукты. Колд-крем становится отличным средством для обладательниц сухой или нормальной кожи», - пояснила Николаева.
Также «работающей» антивозрастной косметикой косметолог считает средства с антиоксидантами. Например, кремы или сыворотки с витамином С, витамином Е, витамином А, коэнзимом Q10.
Помимо этого, для продления молодости важно не курить и защищать ее от солнца.
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Наталия Николаева
Красота
ведущий эксперт в области применения современных косметологических методик, известный врач - косметолог
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