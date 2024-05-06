Врачи назвали колд-крем среди эффективных средств от старения кожи

«Есть версия, что от того, как функционирует этот микробиом, зависят гладкость и тонус кожи, а также ее способность удерживать влагу», - отметил доктор Мясников.

«После умывания мантия снимается, и ее надо восстановить. Этому способствуют тоники, термальная вода, спреи. Они помогают восстанавливать кислую среду. И также надо наносить правильные уходовые продукты. Колд-крем становится отличным средством для обладательниц сухой или нормальной кожи», - пояснила Николаева.

Врачи сообщили, что эффективно бороться со старением кожи помогают бактерии – молодой дольше остается кожа с хорошим микробиомом, который представляет собой нечто вроде пленки из микроорганизмов на ее поверхности.Косметолог Николаева добавила, что бактерии, обеспечивающие коже красивый моложавый вид, живут на поверхности с развитой водно-липидной мантией, чьей базой является кожное сало, остатки роговых веществ, пот. Такой состав позволяет мантии обеспечивать кислую среду, оптимально подходящую для бактерий, не дающих коже быстро стареть.Кроме того, поддерживать мантию в нужной для бактерий форме помогают косметические средства. Врачи назвали среди эффективных средств от старения кожи колд-крем, который наносится на нее после умывания.Также «работающей» антивозрастной косметикой косметолог считает средства с антиоксидантами. Например, кремы или сыворотки с витамином С, витамином Е, витамином А, коэнзимом Q10.Помимо этого, для продления молодости важно не курить и защищать ее от солнца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем может указывать покраснение лица

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