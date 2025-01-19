Для профилактики отеков на лице полезно исключать соленую пищу и алкоголь

«Во сне жидкость от ног и живота переходит к верхней части тела. Если перед сном человек съел соленую пищу или выпил алкоголь, то в результате получит отекшее лицо», - предупредила она.

«Если утром появились отеки на лице, то несладкий йогурт или творог с зеленым чаем, несоленая гречка с кефиром помогут избавиться от лишней жидкости. Можно приготовить смузи из свежего огурца, сельдерея и петрушки. И стоит отказаться от кофе», - поделилась эксперт советами в беседе с ТСН24

Косметолог обратила внимание, что для профилактики отеков на лице полезно исключать из рациона соленую пищу и алкоголь. Звягина констатировала: распространенной причиной лицевых отеков является задержка жидкости из-за повышенного употребления соли и алкоголя и недостаточного питья воды.По словам косметолога, у женщин проблема отечного лица может возникать периодически еще и из-за влияния менструального цикла. Дополнительно появлению отеков на лице способствует то, как человек спит: например, то, в каком положении он находится во время сна или на какой подушке спит. Кроме того, у многих людей возникают вечерние отеки, на появление которых влияет напряжение мимических мышц из-за стресса, положение головы при работе на компьютером.Говоря о том, как убрать отечность, Звягина отметила, что часто в этом помогает временный переход на несоленую пищу.Помимо правильного питания и исключения соленой пищи в борьбе с отечностью помогает отказ от продуктов, вызывающих аллергические реакции, достаточное питье воды, стрессоуcтойчивость, регулярная зарядка, занятия йогой и спортом, полноценный сон.Также избавиться от отеков можно и с помощью массажа а. косметологических методов: лимфодренажного массажа, мезотерапии, микротоковой терапии, SMAS-лифтинга, плазмотерапии, добавила косметолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что косметолог Екатерина Островская посоветовала для профилактики отеков придерживаться рациона, в котором присутствует много продуктов, выводящих лишнюю жидкость из организма. При этом специалистка назвала простые овощи, полезные для предотвращения отечности.

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