Огурцы и морковь: косметолог назвала простые овощи для предотвращения отеков

«Включите в рацион продукты, выводящие лишнюю жидкость: кабачки, петрушку, огурцы, морковь, лимон», - посоветовала Островская.

Другим средством защиты от появления отеков является регулярный достаточный сон, сказала эксперт. Спать нужно не менее 7 часов в сутки, поделилась косметолог с « Газетой.Ru ».

Косметолог Екатерина Островская сообщила, что для профилактики отеков во время праздников следует придерживаться рациона, в котором присутствует много продуктов, которые выводят лишнюю жидкость из организма. При этом специалистка назвала простые овощи, полезные для предотвращения отечности.Также, добавила эксперт, чтобы не страдать от отеков, нужно контролировать количество соли в своем ежедневом питании, поскольку ее ключевой компонент натрий способствует задержке жидкости в тканях.Островская заметила, что вопреки стереотипным суждениям питье воды является одним из важных условий для предотвращения отеков. Не получая достаточно жидкости, организм начинает удерживать ее.Поэтому, подчеркнула косметолог, нужно употреблять достаточно жидкости в течение дня, хотя перед сном от напитков лучше отказаться – это уменьшит подверженность отечности.До этого диетолог Лилия Стародубцева проинформировала , что возникающие отеки могут быть последствием избытка быстрых углеводов в повседневном рационе, и отказ от них помогает решить проблему. У некоторых людей отеки могут свидетельствовать о повышенной чувствительности организма к лактозе и казеину – компонентам молочных продуктов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что часто возникающие отеки могут говорить об имеющихся у человека болезнях сердца и печени.

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