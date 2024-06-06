Аллерголог Миневич: после хлеба с выпечкой и молока могут возникать отеки

«Углеводы с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, сладости, выпечка) вызывают резкое повышение уровня инсулина в крови. Это приводит к задержке натрия и воды», - рассказала врач aif.ru

«Отеки могут быть не видны невооруженным взглядом. На них могут указывать набор веса без явной причины или ощущение тяжести в руках и ногах», - предупредила медик.

Аллерголог Миневич сообщила, что одним из факторов, часто вызывающих появление отеков, является повседневное питание. Специалист предупредила, что постоянное присутствие в нем, помимо соли, продуктов, провоцирующих резкое повышение уровня инсулина в крови, способствует задержке воды и отечности. Таким образом, после хлеба с выпечкой могут возникать отекиКроме того, отеки могут возникать после употребления молока. При наличии непереносимость лактозы или при повышенной чувствительности к молочному белку иммунная система может производить вещества, вызывающие воспаление, аллергию, отеки.Еще одна распространенная причина отеков – алкоголь. Его употребление нарушает электролитный баланс, из-за чего организм начинает задерживать жидкость.Юлия Миневич обратила внимание на то, что отеки не всегда бывают очевидными.Эксперт добавила, что если отек не проходит, несмотря на сокращение этих продуктов, следует обращаться за помощью к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут провоцировать опасное закисление организма.

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