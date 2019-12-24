Неделя до Нового года: какие процедуры красоты не стоит делать перед праздниками

"Подтяжка" овала филлерами

"Когда у вас в планах аугментация филлерами скуловой зоны, области подбородка с целью подтянуть овал, на восстановление может уйти от 10 дней и больше. От введения филлеров могут остаться гематомы и синяки. Нельзя после процедуры подвергать лицо переохлаждению и влиянию ультрафиолета. В первую неделю после проведения процедуры под запретом находится и алкоголь", - рассказывает врач-косметолог, дерматолог, Амина Бердова в интервью АиФ.

Лазерные технологии омоложения

"Лазер эффективно решает огромное количество задач в кратчайшие сроки. Однако есть один важный нюанс: к лечению лазером, и особенно к омоложению при помощи данной технологии, лучше подходить заблаговременно! О каких процедурах идет речь? К ним можно отнести фракционное лазерное омоложение (или срединные пилинги лазером) при помощи эрбиевого лазера или углекислотного лазера СО2, а также лазерную шлифовку лица (дермабразия)", - говорит косметолог.

Нитевой лифтинг (Аптос)

Что можно сделать за неделю до Нового года?

"Накануне Нового года вы можете позволить себе уколы ботулотоксина, чтобы избавиться от морщинок в области лба или на переносице, увеличить или увлажнить губы, сделать поверхностный пилинг лица, чтобы выглядеть лучше, а также отправиться на ручной или аппаратный массаж по вашему выбору".