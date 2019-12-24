Неделя до Нового года: какие процедуры красоты не стоит делать перед праздниками
Неделя перед новогодними праздниками - горячая пора для косметологов - каждая женщина хочет выглядеть молодо, свежо, привлекательно. Но с некоторыми видами видами косметологических процедур вы уже опоздали. Врач-косметолог рассказывает, что еще можно успеть сделать, а что категорически нельзя.
"Подтяжка" овала филлерами
"Когда у вас в планах аугментация филлерами скуловой зоны, области подбородка с целью подтянуть овал, на восстановление может уйти от 10 дней и больше. От введения филлеров могут остаться гематомы и синяки. Нельзя после процедуры подвергать лицо переохлаждению и влиянию ультрафиолета. В первую неделю после проведения процедуры под запретом находится и алкоголь", - рассказывает врач-косметолог, дерматолог, Амина Бердова в интервью АиФ.
Кроме того, единственная косметика, которую можно наносить на лицо в период восстановления - тональный крем с фактором защиты от солнца. А это плохо согласуется с новогоднем макияжем.
Лазерные технологии омоложения
"Лазер эффективно решает огромное количество задач в кратчайшие сроки. Однако есть один важный нюанс: к лечению лазером, и особенно к омоложению при помощи данной технологии, лучше подходить заблаговременно! О каких процедурах идет речь? К ним можно отнести фракционное лазерное омоложение (или срединные пилинги лазером) при помощи эрбиевого лазера или углекислотного лазера СО2, а также лазерную шлифовку лица (дермабразия)", - говорит косметолог.
Результат станет заметен лишь через месяц, поэтому эти методы лучше оставить на 2020 год.
Нитевой лифтинг (Аптос)Подтяжка лица нитями может хорошо омолодить лицо, но на восстановление уйдет от 2 до 3 недель. В этот период возможна временная асимметрия, втяжение кожи, отеки, синяки. Поэтому запланировав процедуру сейчас, вряд ли вы будите хорошо выглядеть в новогоднюю ночь.
Что можно сделать за неделю до Нового года?
"Накануне Нового года вы можете позволить себе уколы ботулотоксина, чтобы избавиться от морщинок в области лба или на переносице, увеличить или увлажнить губы, сделать поверхностный пилинг лица, чтобы выглядеть лучше, а также отправиться на ручной или аппаратный массаж по вашему выбору".
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что российские звезды не могут жить без ботокса.
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