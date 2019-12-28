Сохранить молодость: какие продукты зимой делают кожу красивой и гладкой

«Витамин Е отлично подходит для поддержания здоровой кожи и успешно используется для лечения кожных заболеваний, таких как угри, псориаз, атопический дерматит. Витамин Е обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, эффективно защищает кожу от воздействия солнечных лучей и фотостарения», - рассказал дерматолог.

Типичные дерматологические проблемы в зимние месяцы - это сухость, зуд и раздражение кожи. Все это является следствием того, что кожа не удерживает достаточно влаги. Зимний воздух становится более сухим, а в помещениях активно работает отопление. Вдобавок зимой естественным образом снижается потребление воды. Как результат, роговой слой кожи, который удерживает влагу, начинает высыхать, и кожа «бунтует».Что же поможет защитить кожу зимой и вернуть ей здоровый и красивый вид?Американский дерматолог Дэвид Лефелл (Йельская школа медицины) настоятельно рекомендует для спасения кожи и продления ее молодости употреблять в пищу продукты с витамином Е.Итак, какие продукты, богатых витамином Е, могут помочь восстановить кожу и сохранить ее гладкость и молодой вид?В общем все растительные масла содержат в себе витамин Е, но масло зародышей пшеницы вне конкуренции: в одной столовой ложке такого масла содержится около 20 мг заветного витамина.В 95 граммах миндальных орехов содержится 24,9 мг витамина Е - это 125% дневной нормы. Кроме того, миндаль содержит клетчатку, которая помогает пищеварению.В 100 граммах этих орехов содержится 9,3 мг витамина Е. Особенная польза от употребления кедровых орехов в пищу состоит в том, что это очень эффективно помогает укрепить состояние сердечно-сосудистой системы.100 граммов арахиса содержатся 8,3 мг витамина Е. Также арахис обеспечивает организм полезной клетчаткой, улучшающей состояние кишечной микрофлоры. Употребление арахиса является одним из лучших способов сохранить до глубокой старости когнитивное здоровье.100 граммов семечек – это более 36 мг витамина Е. Помимо этого, в семенах подсолнечника содержатся антиоксиданты, способные предотвращать развитие рака и болезней сердца.Три-четыре киви дают организму около 3 мг витамина Е. Не очень много, но зато киви отличается очень высоким уровнем содержания витамина С, что делает его великолепным продуктом для повышения иммунитета в зимнее время.100 граммов красного сладкого перца содержат 1,6 мг витамина Е. При этом перец также полезен как средство укрепления сосудов, борющееся с возникновением атеросклероза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает избежать темных кругов под глазами