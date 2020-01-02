Дерматолог из США: без полноценного сна косметология бесполезна

«Когда мы спим, гормон стресса (кортизол) понижается, а гормон сна (мелатонин) повышается. Наше тело и кожа находятся в режиме восстановления. Другими словами, ночное время дает нашей коже возможность восстановиться после любого дневного повреждения", - рассказывает Уитни Боу, доктор медицины, дерматолог из Нью-Йорка.

5 эффектов, к которым приводит недостаток сна

Опухшая область вокруг глаз

"Недостаток восстановительного сна может привести к тому, что ваши глаза будут выглядеть опухшими по утрам. Почему? Потому что, когда вы находитесь в состоянии стресса, ваш уровень кортизола повышается, и это меняет солевой баланс в вашем организме".

Ваша кожа стареет быстрее

«Фактически, исследования показывают, что новые клетки кожи растут быстрее, пока вы спите. Воспользуйтесь этим периодом обновления и восстановления, очистив кожу перед сном и выбрав продукты, которые оптимизируют этот период восстановления, чтобы вы проснулись с более здоровой кожей. Без этого, косметология не сделает вас моложе».

Ваш ночной уход не будет полноценно работать

«Более глубокие слои вашей кожи работают по ночам, чтобы восстановить повреждения от стрессовых факторов окружающей среды, с которыми они сталкиваются в течение всего дня. Ваша кожа также работает над созданием нового коллагена, который сохраняет вашу кожу упругой и гладкой. Вот почему, если вы действительно хотите стратегически выбирать ночные продукты, чтобы оптимизировать восстановление вашей кожи, вам необходим полноценный сон в ночные часы».