Дерматолог Кристоф Либих объясняет как убрать сухость кожи зимой
Летом кожа была еще в порядке. Но зимой гладкая и эластичная, она внезапно потрескалась и стала сухой. Это не повод для беспокойства, говорит эксперт, но повод для активных действий.
Зудит и шелушится: многие люди зимой страдают от сухости кожи. Но кто виноват - холод или воздух? Оба, - утверждает дерматолог Кристоф Либих из профессиональной ассоциации немецких дерматологов (Мюнхен).
«При температуре ниже семи градусов организм перестает вырабатывать кожное сало и жир», - объясняет Либих.
При этом, он необходим для защиты кожи от высыхания. В этой ситуации, свою лепту вносит сухой теплый воздух центрального отопления: через нескольких зимних недель ощущение сухой кожи уже не уходит.
Если вы хотите принять контрмеры, вы можете сначала убедиться, что в комнатах дома достаточно влажности - конечно, не позволяя дому или квартире заплесневеть. Для этих целей подойдут увлажнители воздуха. Активное питье воды и других жидкостей тоже не повредит.
"Но одного этого недостаточно», - говорит Либих. - Для сухой кожи необходим дополнительный уход".
Кристоф Либих советует регулярно использовать так называемые густые кремы или баттеры. Они оставляют на коже тонкую жирную пленку и обеспечивают ее влагой в долгосрочной перспективе. С другой стороны, эмульсии и молочко для тела поначалу кажутся приятными, но они часто выводят из организма больше влаги. И таким образом, делают противоположное тому, что предполагалось. Эти продукты не могут работать при слишком сухом воздухе из-за особенностей состава.
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