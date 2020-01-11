Как отличить вздорный характер от деменции: 4 признака
Деменция или нарушение когнитивных функций может возникнуть и у относительно молодых людей, хотя чаще она проявляется все же в пожилом возрасте. Врач-невролог Олег Копытько рассказывает как отличить "дурной характер" от серьезных нарушений.
Резкое изменение характераВ большинстве случаев, люди с возрастом становится мягче и добрее. Поэтому озлобленность, особенно та, которая возникает стремительно, может говорить о начинающейся деменции.
Невротические состояния
"Ученые из университета Гетеборга в ходе сорокалетних наблюдений пришли к выводу, что женщины, склонные к невротическим состояниям, с возрастом чаще получали диагноз «старческое слабоумие». Ревность, тревожность, перепады настроения могут быть сверхранним признаком нейродегенеративных проблем, ведущих к деменции", - рассказывает Олег Копытько в интервью АиФ.
Изменение рутины жизниЕсли раньше женщина любила заниматься рукоделием, а теперь все забросила? Или человек был "душой компании" и любил выходить в свет, но вдруг стал затворником? Это признаки, которые говорят о возможном начале когнитивных нарушений. Часто это бывает от того, что человек физически больше не может выполнять любимую работу, утрачивает навыки, необходимые для хобби. Но при этом, боится в этом признаваться даже себе самому.
Потеря ориентации и социальных навыков
"Потеря ориентации (забыл, куда шел или в какой стороне от дома находится поликлиника), деградация личности (человек начинает донашивать лохмотья или таскать со свалки ненужные вещи), утрата социальных связей — это уже явные признаки того, что человек нуждается в контроле и медицинской помощи".
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