Как отличить вздорный характер от деменции: 4 признака

Резкое изменение характера

Невротические состояния

"Ученые из университета Гетеборга в ходе сорокалетних наблюдений пришли к выводу, что женщины, склонные к невротическим состояниям, с возрастом чаще получали диагноз «старческое слабоумие». Ревность, тревожность, перепады настроения могут быть сверхранним признаком нейродегенеративных проблем, ведущих к деменции", - рассказывает Олег Копытько в интервью АиФ.

Изменение рутины жизни

Потеря ориентации и социальных навыков

"Потеря ориентации (забыл, куда шел или в какой стороне от дома находится поликлиника), деградация личности (человек начинает донашивать лохмотья или таскать со свалки ненужные вещи), утрата социальных связей — это уже явные признаки того, что человек нуждается в контроле и медицинской помощи".