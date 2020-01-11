58-летняя Екатерина Андреева поделилась секретом молодости
Пару месяцев назад известной российской телеведущей Екатерине Андреевой исполнилось 58 лет, однако многим в это сложно поверить – настолько молодо выглядит звезда телеэкранов. Андреева решила поделиться с поклонниками своим секретом.
На своей странице в соцсети Instagram 58-летняя телеведущая опубликовала снимок, на котором она сидит возле бассейна в одном купальнике на фоне высоких швейцарских гор.
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Если я хочу обновиться - я ныряю в минеральную воду в с головой.И сижу на морозце на тёплом кафеле в @belvedere_hotels_scuol И смотрю на горы,которые смотрят на нас дольше,чем мы можем себе это представить.И эти их мудрые взгляды передают тепло,несмотря на снег и морозный воздух. Я люблю на них смотреть.Исполины помнят всё,видели всё и умеют хранить тайны.Но иногда и они бывают болтливы и расскрывают секреты...Где- то там наверху в швейцарских горах ,недалеко от Андерматта,граф Суворов добывал Ледниковое молоко( Gletschermilch ) и поил своих солдат при тяжелом переходе через Альпы.Граф знал много секретов,например,как укрепить иммунитет и дух и напитать организм минералами- вы теперь тоже будете это знать. Пейте люди молоко-будете здоровы.И коровы иногда ни при чём ? А я откуда знаю о графе такие подробности ? Так я читаю @swisshealthmagazineru , который издаёт моя @marianna_laemmli - #хочувсезнать и летаю в Scuol на @flyswiss #настроение #волшебство #вода #красота #красиво #горы #утро #девочкитакиедевочки #красотаспасетмир #бассейн #гармония #фото #жизньпрекрасна #фотодня #образ #свет #magic #magical #mood #pool #breathtaking #photo #photography #photooftheday #mountains #morning #inlovewithswitzerland #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет
Екатерина Андреева также поделилась с подписчиками одним из секретов того, как ей удается сохранять свою молодость.
Многие поклонники отметили, что Андреева держит себя в прекрасной форме в свои 58 лет.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что 50-летняя Эвелина Бледанс показала стройную фигуру в купальнике и вызвала настоящий фурор в Сети.
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