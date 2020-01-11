58-летняя Екатерина Андреева поделилась секретом молодости

«Если я хочу обновиться - я ныряю в минеральную воду с головой. И сижу на морозце на тёплом кафеле», - рассказала телеведущая.

«Красавица! Стройная!», «Фея в волшебном царстве!», «Какая красота! Катерина, вы богиня!», «Красота, что фигурка, что природа», «Над вами время не властно, я тоже так хочу!», «Фигурка класс», «Симпатичная девушка, смотритесь совсем как молодая школьница лет 17», - написали интернет-пользователи.