Дизайнер Мила Марсель рассказывает как с помощью одежды скрыть полный живот
Новогодние праздники порой крайне негативно сказываются на фигуре - многие даже боятся попробовать влезть в любимое платье или джинсы. Пока вы не пришли в форму, эти советы от дизайнера и эксперта по моде и стилю Милы Марсель, помогут скрыть лишние килограммы в области живота и выглядеть на все 100%.
Вертикальная полоскаВещи с горизонтальной полоской зрительно удлиняют силуэт, тогда как с вертикальной - делают вас еще шире.
Смещение акцентов
"Сместите акцент с проблемной зоны на V-образный вырез или ноги, в зависимости от своего типа фигура. Например, часто можно встретить женщин, у которых есть лишний объем в области живота, зато ноги стройные и красивые, значит, их и нужно подчеркнуть. Если же ножки неидеальны, тогда пользуйтесь зоной декольте, только не переусердствуйте. Очень важно открыть ее так, чтобы это не выглядело вульгарно", - говорит Мила Марсель в интервью АиФ.
Кардиганы и туникиЕсли на животе есть заметные складочки, то лучше отказаться от обтягивающих вещей. Скрыть лишнее помогут кардиганы и свободные туники. Лучше всего подходит прямой крой, либо "разлетающейся". Но, опять же, в не должны в них утонуть.
Скажите нет крупным принтам, скажите да - мелкимЕсли вы любите принты, например горох, отдайте предпочтение мелкому аккуратному горошку, а не огромным кругам. Крупный принт зрительно увеличит вас в объеме, особенно если расположен в области талии и живота.
Высока посадкаСтрогим противопоказанием являются брюки и джинсы с низкой посадкой. Лучше выбирать высокую, тем более, она сейчас в моде. Если по каким-то причинам такая посадка вам не нравится, остановитесь на средней.
Ранее на Медикфорум мы писали о 5 продуктах для уменьшения живота.
Оставить комментарий