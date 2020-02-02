Глиняные маски: все, что они могут, и не могут сделать для кожи

Что делает глина с кожей?

"Я думаю об этом, как о магните или губке, удаляющей жир и загрязнения», - рассказывает Шелпи Хетарпал, врач-дерматолог клиники Кливленда. - Удаление жира приводит к тому, что забитых пор станет меньше, а кожа станет более гладкой, Если ваше лицо действительно очень жирное или вы хотите приятно провести время в спа-салоне дома, глиняные маски, безусловно, помогут".

Есть ли разница меду типами глины?

"Они могут иметь небольшие различия в эффектах, но самый большой, определяющий - хорошее очищение и поглощение".

Кто не должен использовать глину?

Преимущество глины заключается в способности поглощать жир.Минеральные частицы в глине становятся заряженными при смешивании с водой. Они притягивают частицы грязи и другие примеси в коже, которые имеют противоположный заряд, "высасывая" их.Различные типы глины, используемые в средствах по уходу за кожей не имеют существенных отличий. Шелпи Хетарпал говорит:Маски чрезмерно высыхают, содержат дополнительные отшелушивающие или растительные компоненты, раздражающие сухую и чувствительную кожу. Люди с кожными заболеваниями - псориаз, розацеа, экзема - не должны применять глиняные маски. Натуральность не делает продукт безопасным.Глиняные маски нельзя использовать ежедневно, как часть рутины. Это продукт для применения 1-3 раза в неделю, для жирной, комбинированной, нормальной кожи.Медикфорум писал как ухаживать за кожей в менопаузе.