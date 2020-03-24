Лучшие косметологические процедуры для кожи весной





MedikForum.ru уже рассказывал, . Применение названных этапов — очищения, тонизирования и увлажнения — не отменяет необходимости посещать косметолога. Специалист Григорий Гольдин в продолжение темы рассказал, какие косметологические процедуры полезно делать именно весной.





Ботулинотерапия





Мимические морщины становятся неизбежным последствием яркого солнца весной. В качестве профилактики можно делать инъекции препаратов на основе ботулотоксина. Особенно популярной процедура становится в марте и апреле.





Биоревитализация





Для сухой и комбинированной кожи рекомендуется проходить курс биоревитализации. Это позволит увлажнить кожу, оказать противовоспалительный эффект. Косметологическую процедуру лучше применять курсом — 3-5 раз с интервалом в 2-3 недели. Это поможет вернуть эластичность, упругость, улажненность, разгладит легкие морщины.





Мезотерапия





Косметологическая процедура необходима для кожи после зимы. От серости на лице, усталости, безжизненности избавит правильное сбалансированное питание, регулярный прием витаминов. При отсутствии вредных привычек эффективно справиться с проблемой мезотерапия, насыщающая кожу витаминами, аминокислотами, антиоксидантами. Процедура сводит на нет проявления оксидативного стресса кожи, приводит в норму микроциркуляцию, устраняя лишнюю жирность, предотвращая пигментацию. Курс из 3-6 косметологических процедур с интервалом 1-3 недели будет идеален для весны.





Химический пилинг





Провести пилинг возможно при условии, что пациент не будет пребывать под солнцем первые дни после косметологической процедуры. Это вернет коже свежий вид, отшелушив мертвые слои, очистив поры. Микрорельеф кожи станет лучше, что позволит уходовым сывороткам и кремам лучше проникать внутрь.





Лазерный пилинг





Шлифовка весной вполне возможна. Хотя в идеале её надо делать осенью и зимой. Сокращение морщин, уплотнение кожи, выравнивание цвета лица, повышение тонуса — такой эффект достигается при помощи лазерного пилинга.





Другой уход





Уставшей после зимы коже требуется профессиональный уход и домашние процедуры. В совокупности предпринятые меры должны восстановить гидрорезерв, обогатить питательными веществами, не нарушая структуру кожи, не травмируя её.





Подобрать правильный уход способен только врач-косметолог. Обратитесь к специалисту, чтобы сделать лицо и шею красивее, ухоженнее, моложе.