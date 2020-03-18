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Ученые: корица поможет избавиться от ожирения

корица

К такому выводу пришли специалисты из Турции и США. Помимо того, что данная пряность способна помочь в борьбе с лишним весом, она также обладает свойством предотвращать развитие диабета и инсулиновую недостаточность. А секрет чудесных свойств корицы кроется в полифенольных оксидантах.

Ученые провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Эксперимент длился три месяца, в ходе него грызунов поделили на три группы. Первую группу подопытных кормили пищей с высоким содержанием жиров, а вторую – обычным кормом.  При этом некоторым животным вместе с едой давали корицу.

По окончании эксперимента выяснилось, что грызуны из обеих групп, получавшие вместе с пищей корицу, были на 30% стройнее своих собратьев. Кроме того, у них было меньше холестерина в крови и повышенный уровень антиоксидантов.
Теги : корица, ожирение, лишний вес, холестерин, антиоксиданты
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Эпидемию COVID-19 могут победить. Открыто антитело, блокирующее вирус
Названа группа крови, наиболее подверженная COVID-19
Ученые: корица поможет избавиться от ожирения