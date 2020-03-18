Ученые: корица поможет избавиться от ожирения

К такому выводу пришли специалисты из Турции и США.А секрет чудесных свойств корицы кроется в полифенольных оксидантах.Ученые провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Эксперимент длился три месяца, в ходе него грызунов поделили на три группы. Первую группу подопытных кормили пищей с высоким содержанием жиров, а вторую – обычным кормом. При этом некоторым животным вместе с едой давали корицу.По окончании эксперимента выяснилось, что грызуны из обеих групп, получавшие вместе с пищей корицу, были на 30% стройнее своих собратьев. Кроме того, у них было меньше холестерина в крови и повышенный уровень антиоксидантов.