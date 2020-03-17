Медики назвали пользу апельсинов для здоровья человека

Секрет пользы апельсинов и мандаринов заключается в нобилетине – молекуле, которая оказывает благотворное влияние на метаболизм и которой богаты цитрусовые.Ученые провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Грызунов поделили на две группы и кормили одинаковым кормом, богатым жиром и холестерином. Правда, первой группе подопытных животных в это время давали нобилетин, а второй группе – нет. Результат показал, что мыши из первой группы были гораздо худее, чем из второй. Кроме того, уровень жиров у них в крови был заметно ниже по сравнению со второй командой.Помимо этого, апельсины способны быстро утолять чувство голода и укреплять иммунную систему, а также способствовать очищению организма.Именно поэтому чистый апельсиновый сок применяют при детоксикации.