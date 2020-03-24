В разгар карантина звезды бросились в клиники красоты
Богатые и знаменитые граждане считают карантин тем перерывом в своей работе, который нужно использовать во благо. В частности, возрос спрос на пластические операции.
2 629 итальянских врачей и медсестер заразились коронавирусом, спасая граждан страны от последствий масштабной эпидемии. Среди них есть и те, кто к этой борьбе не имел отношения. Это хирург, анестезиолог и медсестра из больницы Umberto Parini Regional Hospital в городке Аоста. Их заразил COVID-19 пациент, которому прямо в эти дни приспичило провести себе пластику носа. Сообщается, что за несколько дней до операции у него уже были кашель и другие симптомы коварной болезни, но он ничего не сказал врачам, посчитав, что ринопластика важнее их жизней и его собственной.
Правда, желанной операции он не получил. Анестезиолог перед процедурой изменил температуру, заподозрил неладное и провел тест на COVID-19, оказавшийся положительным. Гражданин нарушил режим самоизоляции, заразил людей, и теперь может оказаться вместе со своим старым носом в тюрьме. А в США, где эпидемия набирает обороты, звезды вовсю стараются проводить фейслифтинг и другие процедуры, пока съемки и гастроли приостановлены, пишет Vice.
"Это звучит сюрреалистично, но это правда, - рассказывает личный пластический хирург многих звезд доктор Терри Дуброу (Terry Dubrow), соведущий телешоу "Изуродованные пластикой". - Мы постоянно получаем звонки, особенно из Беверли-Хиллз, от звезд и людей с высоким положением... потому что Беверли-Хиллз на карантине. Там нельзя делать операции, а у нас в Орандж каунти можно. Множество людей хотят пройти через фейслифтинг. Они не привыкли упускать возможности". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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