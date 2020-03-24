24-03-2020 15:01 - Может ли эпидемия повысить в России рождаемость24-03-2020 14:54 - Малышева и Мясников объяснили риск заражения коронавирусом для мужчин24-03-2020 14:49 - Китай снимет ограничения на поездки в провинции Хубэй 24 марта, в Ухань - 8 апреля24-03-2020 14:32 - Пандемия COVID-19. 4 причины надеяться на ее окончание24-03-2020 14:30 - Контактировавших с больными коронавирусом теперь легко найдут по сотовому телефону24-03-2020 14:29 - Почему медики чаще заражаются коронавирусом24-03-2020 14:27 - Специалисты рассказали, как правильно дезинфицировать смартфоны24-03-2020 14:15 - Кардиологи из США рассказали как предотвратить повторный инфаркт и инсульт во время пандемии коронавируса24-03-2020 14:13 - Коронавирус продолжают держать на контроле в Ставропольском крае24-03-2020 14:00 - В России будут жестко наказывать за несоблюдение карантина24-03-2020 13:56 - В России из-за коронавируса может подорожать бензин24-03-2020 13:42 - Пандемия коронавируса будет распространяться волнами - осенью и зимой ожидаются новые пики24-03-2020 13:21 - Чистка зубов и полоскание рта защитят от COVID-1924-03-2020 13:19 - Из-за угрозы коронавируса в Ростове-на-Дону принялись дезинфицировать многоэтажки24-03-2020 12:58 - Ну, здравствуй, COVID-19: в Ростовской области возможно появились первые заболевшие коронавирусом

В разгар карантина звезды бросились в клиники красоты

Пластика

Богатые и знаменитые граждане считают карантин тем перерывом в своей работе, который нужно использовать во благо. В частности, возрос спрос на пластические операции.

2 629 итальянских врачей и медсестер заразились коронавирусом, спасая граждан страны от последствий масштабной эпидемии. Среди них есть и те, кто к этой борьбе не имел отношения. Это хирург, анестезиолог и медсестра из больницы Umberto Parini Regional Hospital в городке Аоста. Их заразил COVID-19 пациент, которому прямо в эти дни приспичило провести себе пластику носа. Сообщается, что за несколько дней до операции у него уже были кашель и другие симптомы коварной болезни, но он ничего не сказал врачам, посчитав, что ринопластика важнее их жизней и его собственной.

Правда, желанной операции он не получил. Анестезиолог перед процедурой изменил температуру, заподозрил неладное и провел тест на COVID-19, оказавшийся положительным. Гражданин нарушил режим самоизоляции, заразил людей, и теперь может оказаться вместе со своим старым носом в тюрьме. А в США, где эпидемия набирает обороты, звезды вовсю стараются проводить фейслифтинг и другие процедуры, пока съемки и гастроли приостановлены, пишет Vice.

"Это звучит сюрреалистично, но это правда, - рассказывает личный пластический хирург многих звезд доктор Терри Дуброу (Terry Dubrow), соведущий телешоу "Изуродованные пластикой". - Мы постоянно получаем звонки, особенно из Беверли-Хиллз, от звезд и людей с высоким положением... потому что Беверли-Хиллз на карантине. Там нельзя делать операции, а у нас в Орандж каунти можно. Множество людей хотят пройти через фейслифтинг. Они не привыкли упускать возможности". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : COVID-19, пластические операции
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Может ли эпидемия повысить в России рождаемость
Малышева и Мясников объяснили риск заражения коронавирусом для мужчин
Китай снимет ограничения на поездки в провинции Хубэй 24 марта, в Ухань - 8 апреля